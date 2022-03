Almosen für Arme

Aufgrund steigender Energiepreise und breiter Kritik an den bisherigen Plänen, hat die Ampelkoalition beim Heizkostenzuschuss etwas nachgebessert. Am Mittwoch brachte sie einen entsprechenden Entwurf auf den Weg, den der Bundestag bereits an diesem Donnerstag beschließen könnte. Demnach sollen allein lebende Wohngeldempfänger statt 135 Euro einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 270 Euro zu ihren Heizkosten bekommen. Für Zwei-Personen-Haushalte soll es 350 Euro geben, für Studenten mit Bafög sowie Bezieher von Aufstiegs-Bafög und Berufsausbildungsbeihilfe 230 Euro.

Mit dem ebenfalls als viel zu niedrig kritisierten Sofortzuschlag für arme Kinder hat die Regierung es nicht so eilig. Nach dem Gesetzentwurf sollen 2,9 Millionen arme Kinder in der BRD ab Juli 20 Euro mehr im Monat bekommen. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) nannte den 20-Euro-Zuschlag »einen ersten wichtigen Schritt hin zu einem echten Paradigmenwechsel im Kampf gege...