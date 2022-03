Brüchige Macht

Am 10. und 24. April wird in Frankreich das nächste Staatsoberhaupt gewählt. Dabei könnte der neue Präsident der alte sein. Denn die Chancen von Amtsinhaber Emmanuel Macron auf eine Wiederwahl sind gestiegen. Internationale Krisen wie der derzeit tobende Ukraine-Krieg nutzen in aller Regel den Amtsinhabern, wenn diese agieren, ihre Gegenkandidaten aber nur beobachten können.

Solche Vorwahlperioden sind Zeiten, in denen stets auch über internationale Beziehungen diskutiert wird. In französischen Wahlkämpfen ging es dabei in den vergangenen 20 Jahren immer auch im besonderen um die Afrikapolitik des Landes. Trägt doch der Kontinent südlich der Sahara nach wie vor maßgeblich – wenn auch zum größten Teil unfreiwillig – dazu bei, Frankreich den Status einer Großmacht zu garantieren. Dessen Aufrechterhaltung hängt unter anderem am Besitz der Atombombe und am ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Aber eben auch daran, dass der französische Botschafter bei den Vere...