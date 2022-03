Seele in Seenot

Die entscheidende Szene der koreanischen Zombieserie »All Of Us Are Dead« ereignet sich auf dem Dach der Schule, die das Zentrum des Seuchengeschehens ist: Nach den üblichen Rückzugsgefechten, bei denen jedes Mal ein weiteres Mitglied der jugendlichen Gruppe um die Kindheitsfreunde Cheong-san (Yoon Chan-young) and On-jo (Park Ji-hoo) auf der Strecke bleibt, zünden die Überlebenden ein kleines Lagerfeuer an, um sich zu wärmen. Ausrangiertes Mobiliar bildet auch das Rohmaterial für den riesigen SOS-Schriftzug, mit dem die Gruppe auf sich aufmerksam machen will.

Nicht nur die Schule, der gesamte Distrikt, der sie umgibt, ist inzwischen militärisch abgeriegelt, doch dann landet entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch ein Hubschrauber auf dem Flachbau. Die Kids jubeln in dem Glauben, dass sie nun gerettet sind, doch die Szene entwickelt sich anders, als sie es erwarten: Sie werden als potentielle Virusträger verdächtigt, sehen sich mit einem Schießbefehl konfron...