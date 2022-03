Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sanktionen schlagen Wellen Proteste gegen Kostenexplosion in Italien. Spritpreise in Rekordhöhe Gerhard Feldbauer Die von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen schlagen mit voller Wucht auch auf die Wirtschaft Italiens zurück und treffen die Verbraucher. Am Montag protestierten die Beschäftigten von Trasportiunito (Verband der Spediteure) gegen die Explosion der Spritkosten, die zuletzt auf 2,30 Euro pro Liter angestiegen waren und von der extremen Situation der Branche zeugen: Allein im Straßenverkehr betragen die Mehrkosten über 160 Prozent. Die Proteste der Transportdienste dürften zu starken Einschränkungen geführt haben, da 85 Prozent der verkauften Waren auf der Straße transportiert werden. Um weiteren Schaden für die Verbraucher und auch die Unternehmen abzuwenden, fordert Trasportiunito, die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel sofort zu streichen und die Verbrauchsteuern zu senken. Die Proteste halten an. Unter den »durch die Kriegsauswirkungen steigenden Preisen stehen die für Brot mit bis zu 30 Prozent an der Spitze«, zitierte die staatliche Nachricht...

