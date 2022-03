Schöner Schein des Tages: Anna Delvey

Köpenickiaden dieser Art sind selten und haben das Zeug zur großen Geschichte: Anna Delvey heißt eigentlich Sorokin mit Nachnamen. Aber was spielt das für eine Rolle, Sinatra hieß auch nicht Frank. Und, glaubt man Berichten von vor 13 Jahren, wollte Außenminister Steinmeier im Wahlkampf einst seinen Zweitnamen Walter loswerden. Mein Gott, was soll’s.

Der Namen macht die Marke, das begriff auch Delvey. Geboren in Russland und aufgewachsen in Eschweiler (NRW), trällerte sie sich 2013 »If I can make it there, I’ll make it anywhere« und hielt der Upper Class von New York, die...