Weiter solidarisch mit Mumia

An dieser Stelle haben in den vergangenen Monaten öfter die wöchentlichen Kolumnen des US-Journalisten und politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal gefehlt. Seit dem 16. Dezember 2000 waren hier bis zu der zuletzt am 28. Februar abgedruckten 1.073. Kolumne seine Texte zu lesen. Schauen wir zurück: 30 Jahre nach Abu-Jamals Verhaftung wegen eines untergeschobenen Polizistenmordes hatte die britische BBC am 9. Dezember 2011 gemeldet, ein US-Gericht habe das Todesurteil gegen ihn in lebenslange Haft umgewandelt. Bei seiner Verurteilung wegen der konstruierten Anklage, einen Polizisten getötet zu haben, sei der Gerichtssaal »nur halb gefüllt« gewesen, so BBC. »Außerhalb von Philadelphia war der Fall damals keine große Sache«, zitierte der Sender aus dem Prozessbericht der Tageszeitung Philadelphia Inquirer. Das Interesse an dem Fall sei »deutlich geringer gewesen als das, was später kam«.

Was später kam, war eine weltweite Solidaritätsbewegung mit dem ehemaligen ...