Gegründet 1947 Sa. / So., 12. / 13. März 2022, Nr. 60

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fighter mit Handicap Alen Rahimic leidet seit seiner Geburt an Klumpfüßen – und doch kämpfte er sich durch, Schritt für Schritt. Szenen eines Boxeralltags Oliver Rast Schlagartig werden Erinnerungen wach, schmerzhafte. Tränen schimmern auf ihren Augäpfeln und trüben die Pupillen, während sie erzählt. »Er stand plötzlich vor mir, machte den ersten Schritt seines Lebens, am Tag seines ersten Geburtstages.« Es sei wie eine zweite Geburt gewesen, sagt die Mutter im Gespräch mit junge Welt und beugt sich weit über den geräumigen Esstisch des Familienwohnhauses im Potsdamer Vorort Glienicke. Nach vier, fünf Sätzen hält sie einen Moment lang inne, knetet das Papiertaschentuch im Handteller mit ihren Fingerspitzen immer fester, bis es ganz porös ist. Die Prognose war düster: Alen, ihr Sohn, würde zeitlebens im Rollstuhl sitzen, mit seinen Klumpfüßen nie weite Wegstrecken zurücklegen. Die Ärzte haben sich geirrt. Zum Glück. Fast 24 Jahre ist das nun her – und diverse Operationen. Erfolgreich. Seit Jahren gilt Alen Rahimic hierzulande als einer der besten Bantamgewichtler (bis 57 Kilogramm) im olympischen Boxen. Trotz Handicaps, ...

Artikel-Länge: 12826 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen