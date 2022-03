Rezession voraus

Die Europäische Zentralbank (EZB) legt einmal im Quartal eine Ratssitzung ein, bei der die ökonomische Lage der Euro-Zone ausführlich eingeschätzt wird. Die Konjunkturforscher der Bank und ihrer nationalen Zentralbanken legen dazu eine Prognose für die nächsten zwei Jahre vor. Die Chefin des Hauses, Christine Lagarde, kann nach der Sitzung auf der üblichen Pressekonferenz weit ausholend einen Ausblick und dem Finanzmarkt Hinweise über die Richtung geben, die die Geldpolitik des Euro-Raums in den nächsten Monaten einschlagen wird. Eine solche »große« Sitzung des Zentralbankrates fand am Donnerstag statt.

Was war die Botschaft, die das erlauchte Gremium der EZB und ­Lagarde an das gespannte Publikum aussendeten? Sie lautete: Wir warten erst mal ab. Immerhin wurde am selben Tag gemeldet, dass sich die Inflationsrate in den USA auf 7,9 Prozent noch einmal erhöht hat. Die Daten dafür stammen aus der Zeit, bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hatte und der Öl...