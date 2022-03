Tesla trockenlegen

Er ist da, der Verteilungskampf um Wasser in Ostbrandenburg. Das kostbare Nass ist rar, der Verbrauch durch Bevölkerung und Industrie steigt. Zumal in einer Region, die im bundesdeutschen Vergleich niederschlagsarm und trocken ist. Mehr noch: Inmitten eines Trinkwasserschutzgebietes liegt die Grünheider »Gigafactory« von Tesla. Hochgezogen mittels diverser Vorabzulassungen – und seit dem 4. März per immissionsschutzrechtlicher Genehmigung durch das Land Brandenburg fix. Soweit bekannt. Der Clinch dürfte sich dennoch verschärfen.

Zu Recht, befand etwa die Linke-Fraktion im Landtag von Brandenburg am Freitag gegenüber jW: »Beim Thema Wasser wurden alle offensichtlichen Probleme im Genehmigungsverfahren einfach geleugnet und heruntergespielt.« Fragen, die vor Baubeginn geklärt werden müssten – »eigentlich, bevor eine Fläche einem Investor angebote...