In Lila und Grün vereint

Gehüllt in Lila und Grün haben Feministinnen in ganz Lateinamerika am Dienstag erneut ihre Stärke demonstriert. Am 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag, hallte es durch die Städte der Region: »Vereint werden wir niemals besiegt werden!«, »Wir wollen uns lebend!« und »Es reicht!«. Besonders Mexiko und Argentinien gelten seit Jahren als Zentren der feministischen Bewegung.

Ungeachtet der Freude über die kürzlich entschärften Gesetze zu Schwangerschaftsabbrüchen in Mexiko, Kolumbien und Ecuador verlangen Feministinnen weiterhin die Achtung und Durchsetzung ihrer Menschenrechte. In El Salvador müssen Frauen im Falle einer Fehlgeburt jahrzehntelang ins Gefängnis, da dies als Totschlag geahndet wird. In Guatemala zog das Parlament das ohnehin restriktive Abtreibungsgesetz ausgerechnet am Dienstag weiter an.

Lateinamerika ist die Region, in der weltweit die meisten Femizide – das heißt Morde an Frauen wegen ihres Geschlechts – verübt werden. Gegenmaßnahmen ...