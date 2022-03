Achtung, ein Prinz!

Wer den deutschen Hochadel einmal persönlich kennenlernen möchte, muss dafür nicht unbedingt bis zu den nächsten Bayreuther Festspielen warten. Ganzjährige Begegnungen sind in beinah jedem zweiten Wald zumindest möglich. Man muss sich dort nur beim Sammeln von Bärlauch und Brennholz erwischen lassen. Was viele nicht wissen: Der deutsche Wald ist größtenteils in Privatbesitz und auch ein Reservat für die Adligen, die unser Land noch hat. Das zeigt der Blick in die Vorstände und Präsidien der Waldbesitzervereine. Im Bundesverband und in den Landesstellen tummeln sich die Freiherren, Grafen, Fürsten und Prinzen – allein im bayrischen Landesverband sind es 16 Adlige, darunter auch ein gewisser Freiherr von und zu Guttenberg. Es lohnt sich also, beim nächsten Urlaub in Franken den ein oder anderen Knüppel aus dem Unterholz zu ziehen. Mit etwas Glück steht ein Verwandter des einst promovierten ehemaligen Verteidigungsministers mit mahnendem Finger auf dem Weg u...