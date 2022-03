Gunst der Stunde

Angesichts der absehbaren Einbrüche bei pflanzlichen Ölen (Raps, Sonnenblumen) infolge des Kriegs in der Ukraine sowie ungünstiger Witterung für die Sojaölernte in Kanada und Südamerika setzen nun Palmölproduzenten auf die Ausweitung der Lieferungen mit ihrem Produkt. Palmöl könne einen Ausweg aus der gegenwärtigen Angebotsverknappung bei den pflanzlichen Fetten bieten, zugleich müsse die nachhaltige Produktion ausgeweitet werden, so Yusof Basiron, Exekutivdirektor des Rates der Palmölproduzierenden Länder (CPOPC), am vergangenen Dienstag in Kuala Lumpur. In der malaysischen Hauptstadt fand vom 7. bis 9. März eine der wichtigsten internationalen Konferenzen des Jahres zu dem Thema statt. Basiron behauptete, Palmöl sei »noch immer das nachhaltigste Produkt, um bei einer wachsenden Weltbevölkerung die künftige Nachfrage nach Ölen und Fetten zu befriedigen«.

Seine Ausführungen, Brachland lasse sich mit nur minimalem Aufwand in Ölplantagen umwandeln und CO2-Bi...