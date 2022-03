Raus aus der Isolation

Zwar hätte ein Durchbruch bei den Gesprächen in Antalya zwischen Russland und der Ukraine auch dem türkischen Staatschef genützt, doch ein Erfolg war das Treffen der Außenminister Sergej Lawrow und Dmitro Kuleba für Recep Tayyip Erdogan allemal. Schließlich konnte er die Türkei als einflussreichen Vermittler inszenieren. Ein Durchbruch war ihm am Mittwoch und Donnerstag an anderer Stelle dennoch vergönnt: Erstmals seit 2007 besuchte mit Jitzchak Herzog wieder ein israelischer Präsident die Türkei. In den vergangenen Monaten hatte sich Erdogan um ein Ende der diplomatischen Eiszeit zwischen Ankara und Tel Aviv bemüht. Nach Herzogs Wahl im Juli 2021 hatte er diesem telefonisch gratuliert und danach mehrmals öffentlich erklärt, ihn treffen zu wollen.

»Historisch« und einen »Wendepunkt« nannte der türkische Präsident den Besuch Herzogs. Sein Amtskollege aus Israel z...