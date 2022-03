Für die Sichtbarkeit

Warum sind so wenige Werke von Künstlerinnen in Museen ausgestellt? Das fragt, nicht zum ersten Mal, das Berliner Aktionsbündnis »Fair share! – Sichtbarkeit für Künstlerinnen«. Unterstützt von zahlreichen Berliner Künstlerinnenverbänden und -initiativen (Pro Quote Kunst, BBK Berlin, Frauenmuseum, Kunst und Kind, Gedok, Saloon, Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 und andere) gingen die Aktionistinnen am Internationalen Frauentag auf die Straße.

Sie versammelten sich vor der Neuen Nationalgalerie an der Potsdamer Straße. Denn dort manifestiert sich das eklatante Missverhältnis der Geschlechter im Kunst- und Kulturbetrieb besonders deutlich. Die »Fair share!«-Sprecherin Rachel Kohn fasst zusammen: »Gegenwärtig werden in der Nationalgalerie gerade mal ...