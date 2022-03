Vor der nächsten Pandemie

Im vergangenen Frühsommer schien der bis dahin größte Ausbruch der Vogelgrippe zu versanden. Bereits im Oktober brach sie jedoch erneut aus und wuchs schon im Dezember zur größten Tierseuche an, die Europa jemals heimgesucht hat. Auch Asien, Afrika und die USA sind betroffen. Etwa 15 Millionen Vögel wurden allein in Europa bereits getötet. Davon in Deutschland – Stand Ende Januar – etwa 500.000. Das Geschehen wirft drängende Fragen auf: Ist es Zufall, dass die größte Pandemie seit hundert Jahren und die größte jemals dagewesene Tierseuche zusammenfallen? Welche Rolle spielt die Massentierhaltung? Stammt die Vogelgrippe, wie vielfach behauptet, von Wildvögeln, oder kommt sie aus Geflügelfarmen? Stimmt es, dass für Menschen keine Gefahr besteht? Was muss zum Schutz vor einer weiteren Pandemie getan werden?

