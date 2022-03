Wolf, Ludwig

Am Montag, am 7. März vor genau 40 Jahren erlebte die Kulturbranche in der DDR eine schwere Erschütterung. Konrad Wolf, Filmregisseur und langjähriger Präsident der Akademie der Künste, starb im 57. Lebensjahr. Er war als hervorragender Künstler auch eine politisch-moralische Kapazität, denn auf sein Wort wurde sowohl in den Führungsgremien der DDR als auch bei den Freunden in der Sowjetunion gehört. Hinter ihm lag ein ungewöhnliches Leben. Im schwäbischen Hechingen wurde er 1925 als Sohn des sozial engagierten Arztes Friedrich Wolf geboren, der wegen seiner linken Gesinnung auch Anfeindungen ausgesetzt war. In der Emigration in Moskau wurde Konrad Wolf Sowjetbürger. Früh kam er mit dem Film in Berührung, spielte 1936 in »Kämpfer« eine Kinderrolle. Dieser Film wurde von deutschen Emigranten gedreht, von denen nicht wenige kurz darauf den Stalinschen »Säuberungen« zum Opfe...