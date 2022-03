Der IWF ist zurück

Nachdem Argentiniens Präsident Alberto Fernández und der Internationale Währungsfonds (IWF) bereits Ende Januar die Kernpunkte eines Abkommens über neue Kredite veröffentlichten, gaben die argentinische Regierung und die in Washington ansässige Organisation in der vergangenen Woche den endgültigen Abschluss der Verhandlungen bekannt.

Argentinien verpflichtet sich demnach, sein Haushaltsdefizit von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vergangenen Jahr auf 2,5 Prozent 2022 zu begrenzen. Bis 2025 soll dann ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Gleichzeitig will man die Inflation bis zum Jahresende auf eine Spanne zwischen 38 und 48 Prozent reduzieren, in den kommenden zwei Jahren jeweils um weitere fünf Prozentpunkte. Eine Hauptforderung des IWF war die schrittweise Abschaffung der staatlichen Energiesubventionen. Diese beliefen sich 2021 auf über elf Milliarden US-Dollar bzw. 2,3 Prozent des BIP. Die Regierung hatte bereits in der Vergangen...