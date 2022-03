Rührstückdarsteller des Tages: Tobias Hans

Rosig sieht es derzeit ja eher nicht aus für die CDU an der Saar. Am 27. März wird in dem Bundesland gewählt, nach 20 Jahren an der Regierung liegen die Christdemokraten abgeschlagen und sichtlich ermattet hinter der SPD. Aktuelle Umfragen treiben Ministerpräsident Tobias Hans Sorgenfalten in die Stirn und dürften ihn zu jener via Twitter verbreiteten Verzweiflungstat getrieben haben, die am Dienstag in den sozialen Kanälen neben Irritationen für allerhand Spott gesorgt hat.

Der Landesvater als Berichterstatter an der Spritfront: Mit dem Dienstwagen zur nächsten Esso-Station, ...