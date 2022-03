Von Polizisten erschossen

Die israelische Polizei hat am Montag abend unweit des Tempelbergs im von Israel besetzten Ostjerusalem einen Palästinenser erschossen. Der 22 Jahre alte Mann hatte zuvor mit einem Messer zwei Beamte angegriffen und verletzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AFP. Ein von der Onlinezeitung Times of Israel veröffentlichtes Video einer Überwachungskamera zeigt, wie der Attentäter in einer engen Gasse plötzlich auf die zwei Polizisten einsticht.

Die islamistische Hamas gab laut Times of Israel in einem Statement bekannt, es handele sich um eines ihrer Mitglieder. Erst vergangene Woche hatte die Organisation in einer Mitteilung zu mehr Gewalt gegen israelische Polizisten und Soldaten aufgerufen, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am vergangenen Mittwoch meldete.

Die israelische Polizei schloss alle Eingänge zur Altstadt, berichtete die palästinensische amtliche Nachrichtenagentur WAFA. »Wieder einmal wurde eine Katastrophe dank der schnellen und entsc...