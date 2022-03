Warnung vor der »Sommerwelle«

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist das Thema Corona praktisch aus den Schlagzeilen verschwunden. Dabei ist die Pandemie keineswegs überwunden. Vielmehr scheinen sich aktuell die Warnungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und vieler Wissenschaftler vor zuviel Sorglosigkeit zu erfüllen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Anfang des Jahres steil angestiegen war, dann aber Mitte Februar wieder abfiel, steigt seit etwa einer Woche wieder an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 1.293,6 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.259,2 gelegen. Besonders in die Höhe geschossen sind die Inzidenzen in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf, was vermutlich den vielen Kontakten bei den entsprechenden Feiern und Gelagen geschuldet ist.

Trotz der steigenden Inzidenzen will die Ampelregierung offenbar an dem Mitte Februar von Bund und Ländern beschlossenen Dreistufenplan festhal...