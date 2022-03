Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mit keiner Kriegspartei arrangieren Der Krieg ist Ausdruck verschärfter Staatenkonkurrenz. Manch eine Gewerkschaft erkennt das Susanne Knütter Einige Gewerkschaften haben die Einsicht noch nicht aufgegeben, dass nur eine starke Arbeiterbewegung Kriege verhindern kann. Die deutschen Gewerkschaften gehören eher nicht dazu. In einer Presseerklärung des DGB-Bundesausschusses vom 2. März verurteilen die Mitgliedsgewerkschaften des Gewerkschaftsbundes den Krieg Russlands als »beispiellosen Angriff auf die europäische Friedensordnung«, die auf »Freiheit, Menschenrechten, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit« basieren würde. Sie sprechen sich zwar für eine diplomatische Lösung des Konflikts, Abrüstung und Deeskalation aus. Die Entscheidungen der Bundesregierung werden aber im großen und ganzen mitgetragen. Die wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Russland werden befürwortet, gegenüber den militärpolitischen Ankündigungen bleibt der DGB ambivalent. Die Bundesregierung habe »zu Recht verteidigungspolitisch schnell auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert«. Die »dauerhafte Aufstockung des Rüstu...

Artikel-Länge: 3961 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen