Mord mit Aussicht

Die skurrile Kultserie startet nach siebenjähriger Kreativpause in eine neue Staffel — und in eine neue Ära: Denn Katharina Wackernagel übernimmt als Dienstgruppenleiterin Marie Gabler das Polizeirevier in Hengasch, um dem unorganisierten Verbrechen zwischen Niederrhein und Schiefergebirge gehörig zu Leibe zu rücken.

Das Erste, 20.15 Uhr

Ostfrauen

Während in der Bundesrepublik Jahrzehnte vor, aber auch Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer die Rolle der Frau in der Gesellschaft immer wieder thematisiert wird, galten die Frauen der angeschlossenen DDR 1990 als gleichberechtigt und die Emanzipation längst als abgeschlossen.

RBB, 20.15 Uhr

Die Anstalt

Es ist wieder soweit: Max Uthoff und Claus von Wagner klären über die Themen auf, die die Nation bewegen. Wie immer live, direkt aus der Anstalt. Gemeinsam mit ihren...