Gerade dafür, meinte der FDP-Finanzminister Lindner kürzlich, brauche es Steuersenkungen. Also nicht mehr für die Großverdiener, sondern für die »breite Mitte«. Wer ist das überhaupt? Es war mal nach dem Krieg in der BRD ein Wirtschaftsziel, eine wachsende »Mittelschicht« zu schaffen, durch einen immer größeren Arbeiteranteil. Die Arbeiter sind integriert, verbürgerlicht, kam es in den Sechzigern aus den USA vom Mitdenker der Studentenbewegung Herbert Marcuse, deswegen müsse man sich als linke Bewegung den »Randgruppen« der Gesellschaft zuwenden. Hier entstand daraus eine ganze »Randgruppenstrategie«.

Mit der Einrichtung von 12 neuen »Reformuniversitäten« machte die Regierung von Willy Brandt dann beinahe Ernst mit der Integration der Arbeiter, denn fortan brauchten diese dazu bloß ein harmloses »Begabtenabitur« an den Unis ablegen und waren Studenten. Gleichzeitig holte man die meisten Rädelsführer aus der Studentenbewegung in die Planungsausschüsse der n...