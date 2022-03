Bremerhavener Bieterposse

Die Bremerhavener Lloyd-Werft wird zum 1. April an den Bremer Bauunternehmer Kurt Zech und die Bremerhavener Rönner-Gruppe verkauft. Das hat Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Wochenende bekanntgegeben. Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) zeigte sich erfreut über die »gute Lösung«. Die IG Metall (IGM) indes ist – wie der Weserkurier zitierte – »sauer«: Ihr Bezirksleiter Daniel Friedrich habe Zweifel an der »Dauerhaftigkeit der nun gefundenen Lösung für die Beschäftigten«.

Vorausgegangen war – mit den Worten von Friedrich – ein »beispiellos harter Bieterwettkampf«. »Der Lloyd«, wie die Traditionswerft in Bremerhaven genannt wird, war als Teil des zum Genting-Konzerns gehörenden Ostseeverbunds »MV-Werften« nach mehrjährigem Planungschaos mit dem Mutterkonzern in die pandemiebedingte Insolvenz geschlittert (siehe jW vom 29. Januar). Insolve...