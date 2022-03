Vordenker des Tages: Schuhindustrie

Lange kann es nicht mehr dauern, bis dem Publikum auf allen Ebenen und an jeder Ecke erklärt werden wird, was alles nicht mehr oder noch nicht geht. Das Rüstungswunder kostet Geld. Alle packen mit an für die »wehrhafte Demokratie«. Damit die richtig blühen kann, muss natürlich auch »die Wirtschaft« brummen. Weil die EU Russland mit Sanktionen überzieht, dass es kracht, ist auf dem dortigen, bislang höchst einträglichen Markt kurz- und mittelfristig aber kaum noch etwas zu ernten. Geld verdient werden muss trotzdem. Nur anders.

Wie das gelingen kann, hat am Monta...