Aufmerksamkeit für Afghaninnen

Weil nach dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan in den vergangenen Monaten wieder vermehrt Frauen durch die Taliban verschleppt und ermordet werden, haben das Filmnetzwerk Ladoc und das »Internationale Frauen* Film Fest« (IFFF) eine internationale Onlinekampagne gestartet. Menschen jeden Alters und jeden Geschlechts können den Hashtag »#StandWithWomenInAfghanistan« auf ihre Handinnenfläche schreiben und ein Foto davon in sozialen Netzwerken posten. »Wir wollen zeigen, dass eine weltweite Öffentlichkeit diese Verbrechen gegen die Menschenrechte nicht hinnimmt«, so Mirjam Leuze, eine bei Ladoc organisierte Filmemacherin am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Die Initiatorinnen fordern, dass die Bundesregierung Deutschlands bedrohte Frauenrechtlerinnen und ihre Familien aus dem Land holt.

Die Initiative hat Spenden in Höhe von etwa 10.000 Euro gesammelt – vor allem für jene Frauen, die in Kabul noch auf die Straße gingen, nachdem die Taliban die Hauptst...