Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein anderer Weg Lesenswerte Studie über das Gesundheitswesen der DDR Rena Piwosk und Theiss Urbahn Eine eben erschienene Studie der Internationalen Forschungsstelle DDR würdigt detailliert die Errungenschaften des Gesundheitswesens der DDR. Sie verdeutlicht etwa die Bedeutung der Prophylaxe, des Gesundheitsschutzes in den Betrieben und für Kinder und Jugendliche. Und sie beschreibt den revolutionären Weg der Umgestaltung und Neuformierung der ambulanten medizinischen Betreuung der Bevölkerung. Dabei werden Widersprüche zwischen gesundheitlichen Zielen und ökonomischen Möglichkeiten auf dem Weg zu einem staatlichen Gesundheitswesen ohne Profitinteressen offen benannt. Leider wird die beispielhafte Praxis der Rehabilitation von Invalidisierten und Menschen mit Behinderung nicht thematisiert. Hier ist die DDR einen anderen als den heute üblichen Weg ihrer Unterbringung in Werkstätten für Behinderte gegangen und hat für sie geschützte Arbeitsplätze vorwiegend in Arbeitskollektiven und die Bezahlung nach Tarif gewährleistet. Für gegenwärtige Debatten und Kämp...

