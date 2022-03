»Ungleichheit wird durch Klimakrise verschärft«

Laut neuestem Bericht des UN-Klimarats, IPCC, leben bereits 3,6 Milliarden Menschen, also die Hälfte der Weltbevölkerung, in einem besonders vom Klimawandel gefährdeten Umfeld. Steht das Überleben der Menschheit auf dem Spiel?

Das würde ich nicht sagen. Menschen sind in der Lage, mit großen Katastrophen klarzukommen. Die Frage ist aber, in welcher Welt wir in 20, 30 Jahren leben werden. Je mehr sich die Klimakrise verschärft, desto mehr Zerstörungen, Beeinträchtigungen und Ungleichheit werden wir erleben. Bereits Mitte des Jahrhunderts könnten größere Flächen des Globus unbewohnbar sein. Das bedeutet Flucht, Hunger, Verteilungskämpfe etc. Die Menschheit wird überleben, aber die Aussichten sind düster, wenn es um ein zivilisiertes und friedliches Zusammenleben geht.

Auf welche Marke bei der Erderwärmung steuern wir gerade zu?

Wenn die aktuellen Ziele der Länder tatsächlich eingehalten werden, steuern wir laut IPCC auf eine Erderwärmung zwischen 2,4 und 2,7 Gr...