Gegründet 1947 Sa. / So., 5. / 6. März 2022, Nr. 54

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zwei großrussische Kulturen Lenin über die nationale Frage und die Ukraine. Ein Dokument aus dem Jahr 1913 Nehmen wir Russland und das Verhältnis der Großrussen zu den Ukrainern. Selbstverständlich wird jeder Demokrat, von einem Marxisten gar nicht zu reden, entschieden gegen die unerhörte Erniedrigung der Ukrainer kämpfen und ihre volle Gleichberechtigung verlangen. Es wäre jedoch ein glatter Verrat am Sozialismus und eine einfältige Politik sogar vom Standpunkt der bürgerlichen »nationalen Aufgaben« der Ukrainer, den jetzt im Rahmen eines Staates bestehenden Zusammenhalt und Bund des ukrainischen Proletariats mit dem großrussischen Proletariat zu schwächen. (…) Gegner der Freiheitsbestrebungen der Ukrainer ist die Klasse der großrussischen und polnischen Gutsbesitzer, sodann die Bourgeoisie eben dieser beiden Nationen. Welche gesellschaftliche Kraft ist fähig, diesen Klassen Paroli zu bieten? Das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hat eine faktische Antwort gegeben: Diese Kraft ist einzig und allein die Arbeiterklasse, die mit sich die demokratische Bauerns...

Artikel-Länge: 4847 Zeichen

