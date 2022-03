Gegen Kriegshysterie

In Italien wächst die Kritik an der geschürten Kriegshysterie sowie der zunehmenden Unterstützung des Kriegsbündnisses NATO. Wie das kommunistische Magazin Contropiano am Freitag berichtete, hat selbst das italienische »Netzwerk für Frieden und Abrüstung« in seiner Erklärung zum russischen Angriff auf die Ukraine »die kritischen Hinweise auf die Erweiterung der NATO« gestrichen. »Aus Italien und Europa müssen politische Lösungen kommen, nicht militärische Hilfe«, hieß es zudem bezüglich der Waffenlieferungen der Regierung. Der Versuch, Krieg durch mehr Waffen zu stoppen, sei wie das Vorhaben, Feuer durch Benzin löschen zu wollen. »Sie heben jede Möglichkeit des Friedens auf« und könnten ihn nicht begünstigen, so das Sprachrohr der linken Partei Potere al Popolo (Die Macht dem Volke).

Immerhin: Waffenlieferungen lehnt auch das »Netzwerk für Frieden und Abrüstung« ab und fordert eine »aktive Neutralität« sowie das...