Leere im Klassenzimmer

Beim Thema Lehrermangel kommt man seit ein paar Jahren um ein Wörtchen nicht herum: »dramatisch«. Aber nirgendwo ist die Lage bedrückender als in der Hauptstadt. Am Donnerstag war es an der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Alarm zu schlagen – wieder einmal. Der Senat müsse das »wahre Ausmaß« der Misere realisieren und »schnell wirksame Schritte« einleiten, erklärte die Landesvorsitzende Martina Regulin im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses. »Die Lehrkräfte werden nicht von alleine kommen«, die Politik müsse »sich ehrlich machen«. Ihren Beitrag zur Wahrheit lieferte die Landesregierung prompt: Den Schulen kündigte sie drastische Kürzungen an.

Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Donnerstag berichtete, sollen die öffentlichen Lehranstalten in diesem Jahr nur noch einen »Verfügungsfonds« von höchstens 3.000 Euro erhalten, bisher waren es 28.000 Euro. Mit dem 2016 eingeführten Sonderbudget können die Schulen frei haushalten und daraus bei...