Mensch werden

»Ich bin sicher, dass, wenn man den ­Kapitalismus gewähren lässt – ohne Widerstand – der bringt uns alle um.«

Hans Heisel

Geboren und aufgewachsen ist Hans Heisel als Kind einer in Armut lebenden Arbeiterfamilie in Leverkusen. Seine Eltern erlebte er als vollkommen unpolitisch, sie wurden keine Nazis, aber auch keine Gegner der Verhältnisse, in denen zu existieren sie sich gezwungen sahen. Um der »Trostlosigkeit des Milieus« zu entkommen, bewarb sich Hans Heisel siebzehnjährig bei der Handelsmarine. Zuvor hatte er eine Lehre zum Laboranten in den Leverkusener Bayer-Werken abgeschlossen. Statt, wie er hoffte, seine Lebenslust und Neugier auf die Welt auf großen Reisen mit Handelsschiffen befriedigen zu können, wurde er nach dem Überfall der deutschen Faschisten auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges in die Kriegsmarine eingezogen und zum Funker ausgebildet.

Nachdenken beim Friseur

Im Sommer 1940 überfiel Deutschland Frankreich, Paris wurde besetzt u...