Heuchelei angeprangert

Die Mehrheit der 33 lateinamerikanischen und karibischen Staaten hat in der UN-Vollversammlung in New York am Mittwoch (Ortszeit) für die Resolution gestimmt, in der die »Militäroperation« Russlands »bedauert« und der »sofortige« Abzug aus der Ukraine gefordert wird. Bolivien, El Salvador, Kuba und Nicaragua enthielten sich, und Venezuela durfte wegen Schulden bei der Weltorganisation zwar an der Debatte teilnehmen, jedoch nicht abstimmen. Im ursprünglichen Entwurf sollte die Vollversammlung den russischen Einmarsch »verurteilen«. Der Text war jedoch mehrfach geändert worden.

Die Vertreter Kubas, Venezuelas und Nicaraguas warfen den Antragstellern »Doppelmoral« vor und kritisierten, dass »die legitimen Anliegen aller Konfliktparteien nicht berücksichtigt« würden. Am eindringlichsten äußerte sich der kubanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Pedro Pedroso Cuesta. »Es ist nicht möglich, die gegenwärtige Situation in der Ukraine ehrlich zu beurteilen...