Viele Fragen offen

Im Prozess um die »NSU 2.0«-Drohschreiben vor dem Landgericht in Frankfurt am Main hat am Donnerstag Janine Wissler, Kovorsitzende der Partei Die Linke, als Zeugin gesagt. Wissler gehört zu den prominenten Frauen, die Schreiben mit üblen Beleidigungen und Todesdrohungen bekommen haben. Die Serie begann im August 2018 mit einem Drohschreiben an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, das in Anspielung an die Neonaziterrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« mit »NSU 2.0« unterschrieben war. Seit Mitte Februar steht mit dem 54 Jahre alten erwerbslosen IT-Fachmann Alexander M. aus Berlin der Mann vor Gericht, den die Staatsanwaltschaft für den alleinigen Täter hält und dem sie unter anderem Beleidigung in 67 Fällen sowie versuchte Nötigung und Bedrohung vorwirft.

Als sie am 15. Februar 2020 das erste Drohschreiben erhielt – damals war Wissler Chefin der hessischen Landtagsfraktion, an die Spitze der Bundespartei wurde sie im Februar 2021 gewählt –,...