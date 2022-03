Marcelo Bielsa, ein soziales Phänomen

Einen wunderschönen guten Morgen! Fußballehrer Marcelo Bielsa hat nach dreieinhalb Jahren seinen Vertrag bei Leeds United gekündigt. Zuvor hatte er den europäischen Traditionsverein sensationell nach 16 Jahren wieder in die Premier League geführt. Von seiten des Klubs wurde verlautbart, man plane an der Elland Road (dem Stadion von Leeds United) eine permanente Würdigung des Argentiniers.

Der 66jährige Bielsa, seit Juni 2018 an der dortigen Kalklinie, stellte wegen der aktuell unerquicklichen Kampagne sein Amt zur Verfügung. Leeds belegt nach 26 absolvierten Spielen nur (oder noch) Rang 16 mit lediglich 23 Zählern, verlor bei nur fünf Siegen die Hälfte aller Partien und hat mit 60 Gegentreffern die mit Abstand meisten in der Liga kassiert. Wie Argentiniens Weltmeistertrainer von 1978, César Luis Menotti, aktuell »Manager« (so einen Posten gibt es im argentinischen Fußball eigentlich gar nicht) der »Albiceleste«, der Nationalauswahl der Gauchos, zieht Biels...