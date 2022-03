Erfolgreich durch die Pandemie

Ich denke, ich bin einer der wenigen, der die Corona-Pandemie sowohl in China als auch in Deutschland miterlebt hat. Als Zeitzeuge ist mein Urteil eindeutig: Mit seiner dynamischen »Zero Covid«-Politik ist China eindeutig besser durch die Pandemie gekommen als der Rest der Welt, auch als die Bundesrepublik. Das belegen bereits die nackten Zahlen. Nach Angaben der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität sind bis zum 27. Februar 4.912 Menschen in China an Covid-19 gestorben, wobei hier die Toten in der Autonomen Region Hongkong mit eingeschlossen sind. Für das chinesische Festland sind es 4.636 Tote. Das heißt: In dem Land, in dem die Pandemie Ende 2019 ausgebrochen ist, sind bis heute drei Menschen pro eine Million Einwohner infolge der Virusinfektion verstorben. In Deutschland, wo es inzwischen deutlich mehr als 120.000 Coronatote gibt, sind es zur Zeit 1.464 Tote pro eine Million Einwohner, also rund das Fünfhundertfache umgerechnet auf die Gesamtbev...