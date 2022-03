Grajena, Mallé, Rennhack

Einige Schauspieler, die auch Sänger und Entertainer waren, haben es manchmal nicht zum Film geschafft, kamen aber auf der Bühne, beim Funk, auf Schallplatte und nicht zuletzt im Fernsehen zu großer Beliebtheit. Erika Grajena wurde am Freitag vor 100 Jahren im böhmischen Troppau (heute Opava) geboren wurde und ist 2010 in Berlin gestorben. Nach Stationen an kleineren Häusern wurde sie 1951 ans Berliner Metropol-Theater geholt, wo sie für mehr als drei Jahrzehnte in Operetten und Musicals auf der Bühne stand, sei es in »Feuerwerk« oder »Messeschlager Gisela«. In Fernsehadaptionen nach Johann Nestroy bezauberte sie mit ihrem Akzent ebenso wie in mancher TV-Unterhaltungssendung. Dagegen war sie in Serien nur selten zu sehen, etwa neben Ulrich Voß und Ingeborg Krabbe in »Ein offenes Haus« (1979). Bis sie 85 war, wirkte sie noch in Hörspielen mit.

Als Erika Grajena 1972 in der Musicaluraufführung »Eine Frau nach Maß« von Siegfried Schäfer und Nils ...