Wachsende Sorgen

Eigentlich hätte es um die Bilanzen des vergangenen Jahres gehen sollen. Statt dessen standen am Montag die Entwicklungen der nahen Zukunft im Mittelpunkt: Die Hafen Hamburg Marketing (HHM) geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine deutliche Auswirkungen auf den Umschlag in Deutschlands größtem Seehafen haben wird. Mit dem Ergebnis für 2021 indes zeigten sich die Hamburger relativ zufrieden.

Nach dem Einbruch durch die Coronapandemie habe sich der Seegüterumschlag positiver entwickelt als erwartet, schrieb HHM in ihrer Pressemitteilung, das Ergebnis von 128,7 Millionen Tonnen bedeute ein Gesamtplus von rund zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings war 2020 der Umschlag im Vergleich zu 2019 um 7,6 Prozent eingebrochen, das »vorpandemische« Ergebnis von 136,6 Millionen Tonnen ist folglich im vergangenen Jahr noch deutlich verfehlt worden – anders als...