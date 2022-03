Dem größten freien Archiv in der Bundesrepublik gehe das Geld aus, berichtete der Deutschlandfunk am 11. Februar: Dem Archiv für alternatives Schrifttum (AFAS) in Duisburg sei die zugesagte staatliche Dauerförderung 2019 gestrichen worden. Der Mitbegründer und Leiter des AFAS, Jürgen Bacia, bestätigte im Interview, die Finanzierung sei ein permanenter Kampf. Bis Ende des Jahres reiche noch das Geld aus einer Projektförderung, danach gehe es um die Existenz.

Noch stehen auf der Website des Archivs als Förderer u. a. das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und die Stadt Duisburg. Dabei geht es um etwa 2,5 Regalkilometer mit Schriften aus den sogenannten neuen sozialen Bewegungen, die sich nach der Studentenrevolte Ende der 1960er b...