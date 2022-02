Großes Curling-Kino

»Man soll in der Sportberichtssprache vorsichtig sein.«

Norbert Galeske, ZDF, 7. Februar 2022

»Die größte Sportbühne der Welt verändert vieles, was gewohnt erscheint.«

Jan Wiecken, ARD, 8. Februar 2022

Ich hab’ den Florian Harms, den Chefredakteur des legasthenischen sogenannten Nachrichtenportals T-online, schon seit ein paar Jahren im Diopter. Was dieser Goldklumpen von Journalist (selbstverständlich war er mal Boss des nicht minder verheerenden Internetkloakenblattes Spiegel online), was diese Desinformationsdreckschleuder unablässig vor sich hinblökt und propagiert oder propagandiert – zu naturgemäß egal welchem Thema, ob zu Corona oder zu modernem Sackkratzhüpfen oder zur »Weltpolitik« –, geht auf keine vierzig Kuhhäute. Den Hochwächtern des Presserates ist das aber augenscheinlich »scheißegal« (Horst Hüttel, Teammanager Skispringen), obwohl oder weil das Odium einer von Karl Kraus ausgeschöpften Pressgüllegrube, gemessen an den täglichen Hinterlassensch...