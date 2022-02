Opfer schaffen

Am Freitag gegen zehn Uhr veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium in sozialen Netzwerken eine Mitteilung an die Einwohner von Kiew: »Bereiten Sie Molotowcocktails vor, um die Besatzer unschädlich zu machen. Friedliche Bewohner: Bleiben Sie zu Hause, seien Sie vorsichtig!« Mit anderen Worten: Sollten sich russische Truppen in Ihrem Wohngebiet zeigen, provozieren Sie sie zu Gegenschlägen, denen dann unausweichlich friedliche Bewohner zum Opfer fallen, entsprechende Bilder mit hohem Empörungspotential garantiert. Im übrigen teilte die Stadtverwaltung von Kiew mit, sie habe bis Freitag vormittag 18.000 Kalaschnikows samt Munition an die Bewohner verteilt.

Das sind keine Ideen durchgeknallter Figuren aus der zweiten Reihe. Die Entfesselung eines solchen Kleinkriegs hat zwei Ziele: Russland die Durchführun...