Re: Calvinisten und Corona

Proteste in den Niederlanden

Das Fischerdorf Urk liegt im sogenannten niederländischen Bibelgürtel, einem Gebiet, in dem, bislang relativ unbekannt, viele strenggläubige Protestanten leben. Die Gemeinde lag einst auf einer Insel, die heute von neu gewonnenen Poldern umgeben ist. Während die Regierung mit neuen Coronabeschränkungen auf die Pandemie reagiert, entlädt sich in Urk die Ignoranz vieler Bürger in Protesten. Im Januar 2021 wurde dort ein Testzentrum in Brand gesetzt. Wann sind die Hexen dran? D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Akte Grüninger

Februar 1939: Obwohl die Schweizer Grenze seit rund einem halben Jahr für Flüchtlinge geschlossen ist, gelangen weiterhin Hunderte von Menschen ohne gültiges Visum ins Land, namentlich im Grenzgebiet zu Deutschland und dem von Hitler »heimgeholten« Österreich. Zur Abklärung der Hintergründe dieser so...