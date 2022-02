Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Ach du Scheiße, echt?« Kunst, Pipapo und Giergrundel. Gespräch mit dem Kölner Musiker Schlammpeitziger Frank Willmann Hallo Schlammpeitziger, schaut Ihnen im frohsinnigen Köln andauernd die Sonne aus dem Popo? Geht nich’, da dieser mit mannigfaltigen Aufgaben betraut ist: Entlüftung, Entwurstung, Artikulierung und Zusatzatmung. Da ist einfach kein Platz für eine Sonne. Corona, Monsterfische im Rhein, Schwurbleralarm auf der Domplatte, hat das Ganze einen Sinn? Die ganze Evolution ergibt gerade keinen Sinn. Ist die Welt geck oder leck? Heckmeckleck im Dummbeutelversteck. Was ist meist Ihr erster Gedanke nach dem Aufstehen? Im Moment: Ach du Scheiße, echt? Sonst: Kaffee, Frühstück, Verdauung! Raus aus dem Haus! Sie sind weltbekannt für Ihren mi...

