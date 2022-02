Verdi will künftig Tarifverträge für Soloselbständige aller Art abschließen können. Das geht aus einer Stellungnahme der Gewerkschaft hervor, die am Donnerstag der EU-Kommission vorgelegt wurde. Die hat Leitlinien dafür entworfen, wie den Einzelpersonen bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen über Kollektivverträge mehr Rechtssicherheit gegeben werden könnte. Sie müssten dazu aus dem europäischen Wettbewerbsrecht ausgenommen werden.

Verdi, mit über 30.000 Mitgliedern in dem Bereich stärkste Organisation solcher Selbständigen in Europa, begrüßt in der Stellungnahme, dass der Entwurf der Kommission »weder exklusiv auf Plattformarbeit abzielt noch Selbständige in freien Ber...