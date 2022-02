Streik am Drehkreuz

Es ist ein deutliches Signal im Kampf für eine bessere Entlohnung: Am Flughafen Köln/Bonn sind am Mittwoch die Luftsicherheitskräfte in einen Warnstreik getreten. Die Dienstleitungsgewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen, es ging auch um gleiche Löhne in Ost und West.

Bis zu den Mittagsstunden seien »ein paar hundert Beschäftigte« im Ausstand gewesen, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper am Mittwoch gegenüber jW. Es dürften noch mehr werden, da der Ausstand bis Mitternacht angesetzt sei. Am Vormittag hatte die Gewerkschaft über Twitter erklärt, die Streikbeteiligung liege bei 100 Prozent.

Die Frachtbereiche seien bewusst als Schwerpunkt gewählt worden. Der Warentransport sei ein prosperierender Bereich, so Pieper. Dagegen schwächele der Passagierbereich noch, habe das Vorcoronaniveau noch nicht erreicht. Während die Passagierkontrollen wie gewohnt abliefen, legten die Beschäftigten der Waren- und Frachtkontrolle die Arbeit nieder.

