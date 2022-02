Söders Local Heroes

Mit großem Tamtam hat der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder am Mittwoch eine bereits länger erwartete Umbildung seines Kabinetts ins Werk gesetzt. Auf einer Sitzung der CSU-Fraktion am Vormittag hatte er sogar ein Handyverbot verhängt, damit keine Namen durchgestochen werden. Nach der Sitzung verkündete der Franke auf einer Pressekonferenz, dass drei Minister ausgetauscht würden und der Posten des Generalsekretärs neu besetzt werde, und sprach von einer »zentralen Weichenstellung«. Von links gab es Spott für sein Vorgehen: »Söder lenkt von seiner eigenen Person ab, denn seitdem er in der CSU den Hut aufhat, geht es stetig bergab«, erklärte Kathrin Flach Gomez, Landessprecherin von Die Linke Bayern, gegenüber junge Welt.

Tatsächlich hatte Markus Söder bei seiner ersten Landtagswahl als Ministerpräsident und Spitzenkandidat im Oktober 2018 mit 37,2 Prozent das schlechteste Ergebnis der CSU seit 1950 einkassiert. In aktuellen Umfra...