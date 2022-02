Re: Illegale Autorennen

Wenn Raser Menschenleben fordern

Wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs wurde Michael M. kürzlich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, ausgesetzt für vier Jahre zur Bewährung. Zwei Jahre lang darf Michael M. kein Auto fahren, zudem muss er 15.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen – das war’s an Strafe. Zurück bleiben die Angehörigen der vier Menschen, die ihr Leben verloren haben. Auch Melanie Rüth (21) und Ramona Daxlberger (15) starben bei einem schweren Autounfall – schuldlos. Für die Angehörigen ist klar: Die Mädchen sind Opfer eines illegalen Straßenrennens. Die milden Urteile gegen die Raser machen die Familien bis heute fassungslos. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Kampf um das Trinkwasser

Welche Auswirkungen der Klimawandel hat

Die Preise für Trinkwasser werden steig...