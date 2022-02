Doerk, Asriel

Vor fünfzig Jahren war Chris Doerk auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Das Jahr 1972 brachte ihr einen Erfolg nach dem anderen. Schlager wie »Jedes junge Mädchen wird mal geküsst« und Duette mit ihrem damaligen Ehemann Frank Schöbel (»Lieb mich so, wie dein Herz es mag«) wurden überall gespielt. Beide moderierten Jugendsendungen im DFF und nahmen eine Einladung in die ZDF-Starparade an. Nachdem Chris im gemeinsamen Defa-­Film »Heißer Sommer« 1967 den ebenfalls attraktiven Hanns-Michael Schmidt abbekommen hatte, stand sie jetzt erneut vor der Kamera und bekam im Fußballmusical »Nicht schummeln, Liebling!« (am 26.2. im RBB) ihren Frank – weil das Publikum danach verlangte. Die Ehe war da aber nicht mehr so glücklich wie am Anfang, und 1974 folgte die Scheidung. Für Doerk war 1972 auch ein Jahr der Preise und Auszeichnungen. Es gab den Silbernen und den Goldenen Lorbeer des Fernsehfunks, die Erich-Weinert-Medaille ...