Aktive und passive Misshandlung

Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung eines entlarvenden Berichts über Ausbeutung in den Pflegeheimen des Großunternehmens Orpea wurden in Paris neue Details über die Arbeitsmethoden des beschuldigten Konzerns bekannt. Französische Medien, an erster Stelle die Hauptstadtzeitung Le Monde, veröffentlichten am Wochenende Aussagen von Zeugen über Mangelernährung und damit verbundene Maximierung der Profite des mit rund 1.200 Heimen weltweit größten Konzerns der Pflegeindustrie. Das französische Parlament hatte die 400 Seiten umfassenden Rechercheergebnisse des Journalisten Victor Castanet – erschienen unter dem Titel »Die Totengräber« (»Les Fossoyeurs«) – in den vergangenen Wochen zum Anlass genommen, Zeugen aus den Führungsetagen des Unternehmens und der staatlichen Gesundheitsdienste zu verhören. Aufgedeckt wurden dabei offenbar erschreckende E...