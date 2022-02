Lawrow empfängt Pedersen

Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, der norwegische Diplomat Geir Pedersen, wird an diesem Mittwoch in Moskau erwartet. Auf Einladung des russischen Außenministers Sergej Lawrow soll erneut über die Situation in Syrien gesprochen werden.

Bereits am Montag hatten sich Lawrow und sein syrischer Amtskollege Feisal Mekdad in der russischen Hauptstadt getroffen. Man habe gute Gründe zu glauben, dass die Sicht der USA und auch einiger Staaten in der Region eine »realistischere Gestalt« annehme, sagte Lawrow laut der Nachrichtenagentur TASS. Zumindest gebe es aus Washington keine »hysterischen Stellungnahmen« mehr, dass »die Tage des Regimes gezählt« seien. Gleichzeitig kritisierte der russische Außenminister die Handlungen der USA in Syrien als »inakzeptabel«.

Pedersen hatte noch im Dezember auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats vor den Folgen eines Stillstandes bei den von den Vereinten Nationen unterstützten Syrien-Gesprächen in Genf gewarnt. Der Norweger s...